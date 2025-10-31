Optimistisches Leverkusen kommt zum Schlager nach München

Im Heimduell mit Bayer Leverkusen hat Bayern München am Samstag (18.30 Uhr, live bei Sky – sei mit Sky Stream live dabei) im 15. Saison-Pflichtspiel den 15. Sieg im Visier.

Acht der aktuellen Top neun der deutschen Fußball-Bundesliga hat die Truppe von Trainer Vincent Kompany bereits auf der Abschussliste, der Tabellenfünfte soll da keine Ausnahme machen. In Leverkusen ist man nach vier Siegen in Folge aber zumindest zart optimistisch. „Wir fahren nach München, um ein Super-Spiel zu machen“, sagte Coach Kasper Hjulmand.

Trotz der für Europa einzigartigen Bayern-Serie zum Saisonstart ist Hjulmand fest davon überzeugt, den Tabellenführer als erstes Team überhaupt in dieser Saison besiegen und ihm auf vier Punkte nahe kommen zu können. „Keine Mannschaft ist unschlagbar. Ich gehe nie in ein Spiel mit dem Gedanken, dass der Gegner nicht zu schlagen ist“, sagte der Däne, der das Team nach der Trennung von Erik ten Hag stabilisiert hat, weiter. „Ich denke, dass man immer gewinnen kann.“

Leverkusen auswärts beeindruckend

Leverkusen ist seinerseits auf dem Weg zu einem Europarekord. Den Bundesligarekord mit 37 ungeschlagenen Auswärtsspielen am Stück hat die Werkself bereits. Sie muss allerdings die 120 Cup-Minuten vom Mittwoch verdauen, als man sich gegen Zweitligist Paderborn erst spät mit 4:2 durchsetzte. Die Bayern um Konrad Laimer hingegen feierten ein lockeres 4:1 über den 1. FC Köln.

Wie schwer die Bayern, bei denen Tormann Manuel Neuer nach Liga-Pause und Pokal-Sperre zurückkehrt, zu biegen sind, zeigt allein ein Blick auf die groben Zahlen. Nur vier Gegentreffer kassierten die Münchner in dieser Liga-Saison, gleich elfmal zappelte der Ball im Netz des Leverkusener Tores. Und vorne trifft Harry Kane quasi nach Belieben. Englands Teamkapitän steht nach 14 Pflichtspielen bereits bei 22 Treffern für die Bayern. „Wir sind in einem guten Moment, das Gefühl müssen wir bewahren und die Siegermentalität mitnehmen“, sagte Kane.

Nächstes Baumgartner-Tor für Leipzig?

Von einer Überraschung in München profitieren könnte der erste Bayern-Verfolger RB Leipzig. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager und Co. empfangen im Duell Zweiter gegen Dritter den VfB Stuttgart, ein Sieg würde den Rückstand auf die Spitze im Fall einer Bayer-Niederlage auf zwei Punkte verkürzen. Eine entscheidende Rolle will wieder Baumgartner spielen. Der ÖFB-Teamkicker traf in den jüngsten drei Partien gegen Dortmund, den HSV und Augsburg jedes Mal, gegen die Hamburger sogar doppelt.

(APA) / Bild: Imago