Optionen gezogen: SV Ried bindet Spieler-Trio

via Sky Sport Austria

Die SV Ried kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Philipp Pomer, David Ungar und Leo Mikic zurückgreifen. Wie die Oberösterreicher am Montag mitteilten, wurden beim Trio die Optionen auf eine Vertragsverlängerung gezogen.

Pomer, seit 2021 bei der SV Ried, David Ungar und Leo Mikic werden so zumindest für ein weiteres Jahr das Trikot der Rieder tragen. „Über eine längerfristige Zusammenarbeit wird mit dem ein oder anderen Spieler verhandelt“, so die SVR in einer Presseaussendung.

Bild: GEPA