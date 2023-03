Orban-Gala gegen Basaksehir! Gent im UECL-Viertelfinale

Gift Orban hat wohl Erling Haaland um Tipps für eine torreiche Partie gefragt! Der Nigerianer traf im Achtelfinal-Rückspiel gegen Istanbul Basaksehir in vier Minuten dreifach und ebnete KAA Gent den Weg zum Aufstieg ins Viertelfinale der UEFA Europa Conference League.

Nach dem 1:1-Remis im Hinspiel gestalteten beide Teams die Partie in der ersten halben Stunde ausgeglichen. Doch dann folgte die große Gift Orban-Show. Innerhalb von vier Minuten schoss der Stürmer einen Hattrick (31., 32., 34.) und versetzte die Hausherren aus Istanbul in Schockstarre. Auch Orban-Sturmpartner Hugo Cuypers traf in der ersten Hälfte (37.) und Gent ging mit einer komfortablen 4:0-Führung in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte ging auf beiden Seiten nur noch wenig, Gent ließ Basaksehir kommen – in der 88. Minute gelang Sevilla-Leihspieler Adnan Januzaj der 1:4-Anschlusstreffer.

Bild: Imago