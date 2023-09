Ortlechner bestätigt: Austria Wien holt Sahin-Radlinger und verleiht ihn weiter

Austria Wien hat die Verpflichtung von Tormann Samuel Sahin-Radlinger bekanntgegeben.

Wie Sportdirektor Manuel Ortlechner am Freitag bestätigte, kommt der 30-jährige Oberösterreicher ablösefrei von der in die 2. Liga abgerutschten SV Ried.

Sahin-Radlinger bleibt in dieser Saison aber nicht im Austria-Kader und wird für ein Jahr per Leihe an den niederländischen Erstligaclub Almere City abgegeben. So soll die Entwicklung von Austria-Einsergoalie Christian Früchtl nicht blockiert werden.

In der kommenden Saison dürfte Sahin-Radlinger bei einem Früchtl-Abgang dann zum neuen Einsergoalie bei der Austria aufsteigen.

(APA)/Bild: GEPA