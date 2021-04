Ortlechner über Austria-Chaos: “Es passt sehr viel von innen heraus nicht”

via

Dass Austria Wien in diesen Tagen so im Chaos versinkt, trifft Austria-Legende und Sky-Experte Manuel Ortlechner hart. “Die Bundesliga ohne die Austria wäre wie Eis ohne Creme – unvorstellbar”, so Ortlechner über die dramatische Situation bei den Veilchen.



Als Grund für den schleichenden Zerfall des Vereins macht Ortlechner auch persönliche Differenzen innerhalb des Vereins aus.

“Es muss zwischenmenschlich sehr viel vorgefallen sein. Ich denke, dass es speziell in diesem Bereich bei der Austria Themen gibt, die man in den Griff bekommen muss”, sagte Ortlechner. “Ich weiß auch, wie schlecht die Stimmung bei der Austria ist. Es passt sehr viel von innen heraus nicht.”