Aleksandar Dragovic bleibt Thema bei der Wiener Austria. Der 32-jährige Innenverteidiger mit FAK-Vergangenheit steht auf der Liste von Sportdirektor Manuel Ortlechner, das ist längst kein Geheimnis mehr. Allerdings könnte eine Verpflichtung aufgrund der finanziellen Gegebenheiten schwer werden: Dragovic wäre ab Sommer zwar ablösefrei zu haben, müsste den Veilchen beim Gehalt aber wohl sehr entgegenkommen.

Angesprochen auf die Personalie sagte Ortlechner beim gestrigen Trainingsauftakt der Austria: „Unabhängig von Aleks Dragovic, es gibt immer Spieler die irgendwo spannend sind. Bei denen man auch seine Außenseiterchance wahren will, wenn man versucht, anzuklopfen. Wohl wissend, dass diese Spieler vielleicht in anderen Gehaltssphären herumgeistern. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass er in den letzten Jahren auf einem anderen Level verdient hat. Und das völlig zurecht, weil er ein toller Fußballer ist. Aber er hat, wie viele andere auch, eine gewisse Austria-Vergangenheit und wenn es eine Möglichkeit geben würde, dann versuchen wir ihn irgendwie Richtung Verteilerkreis zu lotsen. Aber die Chancen sind jetzt nicht die aller höchsten, um ehrlich zu sein.“

Nichtsdestotrotz glaubt der Sportdirektor an das Potenzial seiner Mannschaft: „Da sind echt spannende Jungs dabei, wo ich der Meinung bin, da haben ganz viele noch immer nicht ihr Potenzial abgerufen. Das ist auch das, was man im Herbst gesehen hat. Da waren Spiele dabei, wo man gedacht hat, wir können jeden in der Liga schlagen. Aber leider waren auch Spiele dabei, wo ich gemerkt habe, wir können gegen jeden in der Liga verlieren. Das ärgert mich immer ein wenig. Das ist das große Credo fürs Frühjahr, dass wir diese Schere minimieren, damit die Spiele etwas planbarer werden. So dass die Jungs es schaffen, noch öfter an ihr Leistungslimit zu kommen und es abzurufen. Ich habe das vollste Vertrauen, Dragovic hin oder her.“

Dragovic-Vertrag in Belgrad bis zum Sommer

Dragovic wurde zur Saison 2008/09 von der zweiten Mannschaft in den Profikader der Austria berufen, nachdem der Defensivspieler diverse Jugendabteilungen des Vereins durchlaufen hatte. Im Jänner 2011 verließ er den Verteilerkreis Richtung Basel. In seiner Karriere spielte der 32-Jährige neben der Austria und dem FC Basel für Dynamo Kiew, Bayer Leverkusen, Leicester City und eben Roter Stern Belgrad, wo er noch bis zum Sommer unter Vertrag steht. Laut serbischen Medienberichten wird es zu keiner Vertragsverlängerung mehr kommen.

Für die Wiener Austria stand Dragovic zwischen 2008 und 2011 in 93 Pflichtspielen auf dem Platz. Bei Roter Stern avancierte Dragovic in 121 Pflichtspielen über drei Saisonen zum Führungsspieler und Kapitän.

