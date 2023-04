Ortlechner über Lizenzvergabe: „Sind der Verein, der mit Abstand am meisten beäugt wird“

Bei der Wiener Austria steht in dieser Woche eine wichtige Entscheidung an: die Lizenzvergabe.

Am 13. April wird die Austria wissen, ob sie die Lizenz gleich im ersten Anlauf erhält oder nicht. Bei den Veilchen gibt man sich zuversichtlich. Sportdirektor Manuel Ortlechner im Sky-Interview: „Wir hoffen natürlich alle, dass es uns gleich im ersten Wurf gelingen wird. Das ist unser großes Ziel gewesen. Aufgrund der Historie der letzten zehn Jahre traue ich mich zu behaupten, dass wir der Verein sind, der mit Abstand am meisten beäugt wird. Da ist nicht nur ein Auge, sondern zwei, drei oder vier Augen auf den Verein gerichtet – Richtung wirtschaftlicher Situation und Zahlen, das ist auch in Ordnung so. Wir müssen mehr abliefern und das machen wir auch und umso mehr hoffen wir auch, dass wir mit dieser Situation so gut umgehen können, dass es trotzdem im ersten Wurf heuer gelingt.“