Ortlechner zu Schmid-Aus: „Es musste im Sinne der Austria gemacht werden“

Der FK Austria Wien hat am gestrigen Montag die Trennung von Trainer Manfred Schmid bekanntgegeben und damit großes Unverständnis bei den meisten Fans ausgelöst. „Die Entscheidung war mehr als unangenehm. Wir haben gewusst, dass es ein Riesenerdbeben auslösen wird“, erklärt Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner im exklusiven Sky-Interview. Die Entscheidung musste jedoch „im Sinne der Austria gemacht werden“.

Schmid übernahm die finanziell schwer gebeutelte Austria im Sommer 2021 und erreichte den dritten Platz sowie die Europa-League-Conference-League-Gruppenphase. In der aktuellen Bundesliga-Saison hat die Austria trotz des Abzugs von drei Punkten noch Chancen auf die Meistergruppe der Top sechs. Dennoch kam es nun zur sofortigen Trennung. „Wir haben miteinander ein Bauchwehgefühl entwickelt, weil wir gemerkt haben, wir denken auch zukünftig für die Austria sportlich in unterschiedliche Richtungen. Am Ende haben wir gemerkt, es geht sich nicht mehr aus“, begründet Ortlechner.

„Keine Ahnung, ob ich das hier überstehe“

Der Austria-Sportdirektor war auf das negative Echo der Öffentlichkeit vorbereitet und beantwortete bis spät in die Nacht noch die zahlreichen Fragen in seinem Mail-Eingang. „Ich weiche keinen Interviews aus, ich weiche keinen Fans aus und keinem Sponsor aus. Ich versuche jedem das sachlich und nüchtern zu erklären, weil ich der Meinung bin, dass die Wissensstände, warum wir diese Entscheidung getroffen haben, so eklatant auseinandergehen. Ich kann es niemandem nachsehen, dass viele richtig sauer sind und sich fragen: ‚Warum machen die das jetzt?'“, sagt Ortlechner und gibt anschließend einen emotionalen Einblick in seine persönliche Gefühlslage: „Ich habe meine Familie darauf vorbereitet und gesagt, es wird wahrscheinlich auch für mich richtig unangenehm. Keine Ahnung, wie lange ich das hier mache. Keine Ahnung, ob ich das hier überstehe. Aber es musste im Sinne der Austria gemacht werden.“

(red.)