Ortlieb eröffnet: Die Startliste der Abfahrt in Crans Montana

Die letzte Abfahrt vor den Olympischen Spielen stellt die Generalprobe der Ski-alpin-Damen dar – in Crans Montana eröffnet eine ÖSV-Starterin das Rennen auf der verkürzten Strecke.

Nina Ortlieb geht im traditionellen Schweizer Skiort als erste Läuferin und gleichzeitige Trainingsschnellste an den Start. Wenig später eröffnet US-Skistar Lindsey Vonn mit Startnummer 6 die Topgruppe, in der auch Sofia Goggia (Startnummer 9), ÖSV-Hoffnung Cornelia Hütter (12), die zweifache Saisonsiegerin Emma Aicher (13) sowie Mirjam Puchner (14) antreten.

Comeback-Abfahrt für Brignone

Selbstvertrauen und Speed-Praxis für Olympia wollen danach auch Federica Brignone (16) bei ihrem Abfahrts-Comeback sowie Ariane Rädler (18) und Tarvis-Siegerin Nicol Delago sammeln.

Zwar nicht im Olympia-Kader, aber nach wie vor im ÖSV-Aufgebot stehen Christina Ager (24), Ricarda Haaser (31), Emily Schöpf (32), Nadine Fest (35) sowie Lena Wechner (40).

„Um Medaille mitkämpfen“: Hütter über anstehende Winterspiele

