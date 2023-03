Ortlieb und Strolz nationale Meister in der Abfahrt

Bei den Österreichischen Meisterschaften im Alpin-Skifahren sind die Titel in der Abfahrt in diesem Jahr nach Vorarlberg gegangen. Am Donnerstag setzten sich in Hinterstoder Nina Ortlieb sowie bei den Männern Johannes Strolz durch. Für beide war es in dieser Disziplin der erste Erfolg bei den heimischen Meisterschaften. Strolz setzte sich um 0,19 Sekunden vor Stefan Babinsky durch, Vizeweltmeisterin Ortlieb ließ Sabrina Maier um 0,14 Sek. hinter sich.

„Nach dieser schwierigen Weltcup-Saison tut der österreichische Meistertitel in der Abfahrt schon sehr gut“, sagte Kombi-Olympiasieger Strolz, der in seiner Stammdisziplin Slalom in diesem Winter auf Weltcup-Ebene nicht weniger als sechs Ausfälle zu verzeichnen gehabt hatte. Seine beste Platzierung war ein zwölfter Rang in Wengen.

(APA) / Bild: GEPA