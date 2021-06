Osaka verzichtet auf Wimbledon – Start bei Olympia geplant

Tennis-Star Naomi Osaka wird nicht in Wimbledon (live auf Sky – mit dem Sky-X-Traumpass die Spiele streamen) spielen. Sie wolle sich Zeit für Freude und Familie nehmen, hieß es am Donnerstag in einem Statement ihres Agenten Stuart Duguid. Osaka kündigte an, bereit für die Olympischen Spiele zu sein und freue sich vor den heimischen Fans zu spielen.

Osaka hatte zuletzt bei den French Open in Paris vor ihrem Zweitrunden-Spiel aufgegeben und danach öffentlich gemacht, dass sie immer wieder unter Depressionen leide. Zuvor hatte es viele Diskussionen um einen Presseboykott der 23 Jahre alten Japanerin gegeben, den die Nummer zwei der Welt zunächst nicht wirklich begründet hatte.

(APA)

Beitragsbild: Imago