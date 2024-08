Oschmautz im Kajak-Cross souverän weiter

Wildwasserkanute Felix Oschmautz hat sich souverän für die am Sonntag (15.30 Uhr) angesetzten Zwischenläufe im Kajak-Cross bei den Olympischen Spielen in Paris qualifiziert.

Der Kärntner, der im Kajak-Einer auf Rang zehn gelandet war, ging im Erstrundenlauf am Samstag nach gutem Start gleich in Führung und setzte sich schließlich klar gegen Stefan Hengst (GER), Matija Marinic (CRO) und Liam Jegou (IRL) durch. Die Viertel- und Halbfinali sowie das kleine und große Finale werden am Montag ausgefahren.

Bei den Frauen waren sowohl Viktoria Wolffhardt als auch Corinna Kuhnle von den Medaillen vorerst weit entfernt. Wolffhardt wurde in ihrem Dreier-Vorlauf Dritte, Kuhnle in ihrem Vierer-Heat Vierte, beide müssen damit noch am Samstag in die Hoffnungsrunde (18.05 Uhr).

