Nenad Bjelica ist seinen Job als Trainer und Sportdirektor von NK Osijek nach zwei Jahren los.

Der kroatische Fußball-Erstligist reagierte mit der Trennung auf den schwachen Start in die neue Saison. Unter dem ehemaligen Austria-Wien- und WAC-Coach verzeichnete man in sieben Liga-Spielen nur zwei Siege, dazu kam das Scheitern in der Qualifikation zur Conference League.

(APA)

Bild: Imago