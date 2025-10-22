Osimhen-Doppelpack! Galatasaray besiegt auch Bodö/Glimt

Nach dem Sieg gegen den FC Liverpool am zweiten Spieltag feiert Galatasaray Istanbul nun den nächsten Erfolg in der UEFA Champions League.

In der 3. Runde gelingt den Türken ein 3:1-Heimsieg gegen Bodö/Glimt. Star-Stürmer Victor Osimhen traf doppelt (3./33.), das dritte Tor besorgte Yunus Akgün (60.). Helmersen (76.) verkürzte kurz vor Schluss noch für die Norweger. Nach zwei Spielen hält der türkische Meister nun bei sechs Punkten.

Im zweiten frühen Spiel des CL-Mittwochs gewinnt Athletic Bilbao gegen Qarabag Adam auch mit 3:1.

Galatasaray Istanbul vs. Bodö/Glimt:

1:0 Victor Osimhen (3.)

2:0 Victor Osimhen (33.)

3:0 Yunus Akgün (60.)

3:1 Andreas Helmersen (76.)

Athletico Bilbao vs. Qarabag Agdam:

0:1 Leandro Livramento Andrade (1.)

1:1 Gorka Guruzeta (40.)

2:1 Robert Navarro (70.)

3:1 Gorka Guruzeta (88.)

(Red.) / Bild: Imago