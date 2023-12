Serie A: Osimhen sieht bei Roma Sieg Rot

Für Titelverteidiger Napoli gab es vor dem Anpfiff der Partie in Rom eine Erfolgsmeldung: Serie-A-Torschützenkönig Victor Osimhen verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2026. Laut der „Gazzetta dello Sport“ soll der neue Kontrakt eine Ausstiegsklausel für eine Summe zwischen 120 und 130 Millionen Euro beinhalten. Zudem soll sich das Gehalt des 24-Jährigen verdoppelt haben.

Für sportlichen Rückenwind sorgte das jedoch nicht, im Gegenteil: Osimhen flog gegen die Roma mit Gelb-Rot vom Platz, sein Teamkollege Matteo Politano sah wegen eines Tritts glatt Rot. Lorenzo Pellegrini (76.) und Romelu Lukaku (96.) schossen die Hauptstädter in Überzahl zum Sieg. Die Mourinho-Truppe zog damit in der Tabelle an den Neapolitanern vorbei und liegt nun auf Rang sechs.

