Ottawa verliert bei Stützle-Comeback

via

via Sky Sport Austria

Deutschlands Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat bei seinem Comeback in der nordamerikanischen NHL den Negativlauf der Ottawa Senators nicht stoppen können.

Dem 20-Jährigen gelang im Schlussdrittel zwar die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:2, in der Verlängerung verloren die Kanadier dennoch mit 2:3 gegen die Washington Capitals. Marcus Johansson besiegelte in der Overtime die dritte Niederlage der Senators in Serie.

Stützle hatte wegen einer Oberkörperverletzung vier Partien verpasst, vor seiner zehntägigen Pause war er in drei Partien ohne Scorerpunkt geblieben. Sein Landsmann Nico Sturm gewann dagegen mit den San Jose Sharks 5:2 gegen die Minnesota Wild, der deutsche Stanley-Cup-Sieger blieb dabei ohne Torbeteiligung. Torhüter Philipp Grubauer kam bei der 5:6-Niederlage nach Penaltyschießen seiner Seattle Kraken gegen die Vancouver Canucks nicht zum Einsatz.

Die VIDEO-Highlights der NHL

Boston Bruins – Winnipeg Jets 3:2

Pittsburgh Penguins – Carolina Hurricanes 3:4

New York Rangers – New York Islanders 5:3

San José Sharks – Minnesota Wild 5:2

Los Angeles Kings – Calgary Flames 4:3

Vancouver Canucks – Seattle Kraken 6:5

(SID)/Bild: Imago