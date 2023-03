Otte verliert Auftaktduell in Miami gegen Nakashima

Der deutsche Tennisprofi Oscar Otte kommt weiter nicht so recht in Schwung. Der 29-Jährige musste sich beim Masters-Turnier in Miami am Mittwoch in der ersten Runde dem überzeugend aufspielenden US-Amerikaner Brandon Nakashima 6:7 (3:7), 3:6 geschlagen geben.

Otte, der zuletzt in Indian Wells die zweite Runde erreicht hatte und dann beim Challenger in Phoenix sein Auftaktduell verlor, musste nach 1:27 Stunden Spielzeit seinem letztlich konsequenter agierenden Gegner gratulieren.

(SID) / Bild: Imago