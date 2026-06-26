Ouedraogo unmittelbar vor Wechsel nach Lyon

Der Wechsel von Mohamed Ouedraogo zu Olympique Lyon steht unmittelbar vor dem Abschluss.

Zwischen den Klubs wurde bereits eine komplette Einigung erzielt. Der Mittelfeldspieler reist nach Frankreich, wo der Medizincheck sowie die Vertragsunterschrift erfolgen sollen. Die Ablösesumme beträgt aufgrund einer Ausstiegsklausel 1,5 Millionen Euro. Bei Lyon soll er einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

🔵🔴 Sky-Info | Mohamed #Ouédraogo 🇧🇫 (23) vor Wechsel vom SCR Altach zu Olympique Lyon @OL. Einigung erzielt. Bereits auf dem Weg nach Frankreich für Medical & Unterschrift. Ablöse bei € 1,5 Mio. via Ausstiegsklausel. 72 Einsätze für SCR Altach @SkySportAustria via @Santi_J_FM https://t.co/idGP49lWOw pic.twitter.com/0hVoeHWYsX — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 26, 2026

Ouedraogo war im Sommer 2023 zum SCR Altach gewechselt und entwickelte sich dort zum Stammspieler. In insgesamt 72 Pflichtspielen für die Vorarlberger erzielte der Nationalspieler Burkina Fasos fünf Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.