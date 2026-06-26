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Offiziell: Ouedraogo verlässt Altach Richtung Lyon
ADMIRAL Bundesliga

Ouedraogo unmittelbar vor Wechsel nach Lyon

red. / Bild: GEPA

Der Wechsel von Mohamed Ouedraogo zu Olympique Lyon steht unmittelbar vor dem Abschluss.

Zwischen den Klubs wurde bereits eine komplette Einigung erzielt. Der Mittelfeldspieler reist nach Frankreich, wo der Medizincheck sowie die Vertragsunterschrift erfolgen sollen. Die Ablösesumme beträgt aufgrund einer Ausstiegsklausel 1,5 Millionen Euro. Bei Lyon soll er einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Ouedraogo war im Sommer 2023 zum SCR Altach gewechselt und entwickelte sich dort zum Stammspieler. In insgesamt 72 Pflichtspielen für die Vorarlberger erzielte der Nationalspieler Burkina Fasos fünf Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

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