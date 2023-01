Die New Jersey Devils gewinnen das NHL-Lokalduell an der Ostküste: Beim 4:3-Sieg über die New York Rangers fällt die Entscheidung erst in der Overtime.

Nachdem die Rangers nach den ersten zwei Dritteln bereits mit 3:1 führen, gelingt den Devils noch die Wende. In der Verlängerung entscheidet Damon Severson die Partie.

(Red.)

