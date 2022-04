Overtime-Krimi: Salzburg gewinnt erstes Finalspiel gegen Fehervar

Red Bull Salzburg hat im Kampf um den Titel in der ICE-Eishockeyliga vorgelegt. Die „Bullen“ feierten am Dienstag im ersten Finalspiel nach der zweiten Overtime einen 2:1-(1:1,0:0,0:0/0:0/1:0)-Heimsieg über Fehervar und stellten damit in der „best of seven“-Serie auf 1:0. Das nächste Duell steigt am Donnerstag in Ungarn. Goldtorschütze in der zweiten Verlängerung war Danjo Leonhardt (85.).

Im ersten Abschnitt präsentierten sich die Gastgeber als etwas besseres Team und gingen in der achten Minute in Führung. Nach gewonnenem Zweikampf von Paul Huber und Vorlage von Jan-Mikael Järvinen stellte Brian Lebler mit einem scharfen und platzierten Schuss auf 1:0 für die Salzburger.

Die Antwort von Fehervar folgte rund drei Minuten später. Die Salzburger hatten gerade eine Unterzahl schadlos überstanden, als Istvan Bartalis hinter dem Tor kurvte und zurück auf den freistehenden Csanad Erdely spielte, der an seinem 26. Geburtstag ins halbleere Tor verwertete – Goalie Atte Tolvanen konnte sein Gehäuse nicht mehr rechtzeitig abdecken.

Im zweiten Spielabschnitt drückten die „Bullen“ auf die Führung, hatten jedoch bei Aluminiumtreffern von Peter Schneider (32.) und Lebler (36.) Pech. Auch im letzten Drittel der regulären Spielzeit war Salzburg die tonangebende Mannschaft, doch Fehervar wirkte in der Defensive stabil und setzte aus Kontern immer wieder Nadelstiche.

Die erste Overtime gestaltete sich weiterhin zweikampfintensiv. In der 71. Minute jubelte Fehervar über den vermeintlichen Siegestreffer, allerdings wurde das Tor von Janos Hari wegen Behinderung von Keeper Tolvanen nach Videostudium nicht gegeben. Wenig später ließen die Salzburger ein Powerplay ungenutzt, weshalb es zur ersten Drei-gegen-Drei-Verlängerung in der Play-off-Geschichte kam. Dort fiel dann in der 85. Minute die Entscheidung: Brennan spielte auf Wukovits, der wiederum Leonhardt einsetzte, und der Deutsche schoss zum umjubelten 2:1 ein.

Damit haben die Salzburger als Sieger des Grunddurchgangs alle ihre bisherigen neun Play-off-Partien in dieser Saison gewonnen und zudem vier von fünf Duellen mit Fehervar in der laufenden Spielzeit für sich entschieden. Die „Bullen“, die bereits als österreichischer Meister feststehen, peilen ihren siebenten Ligatitel an, gleichzeitig den ersten seit 2016.

(APA)

Artikelbild: GEPA