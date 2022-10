Overtime-Niederlage für Minnesota & Rossi in Boston

via

via Sky Sport Austria

Die Minnesota Wild haben mit Center Marco Rossi die vierte Niederlage im fünften NHL-Saisonspiel kassiert, aber zumindest einen Punkt geholt.

In ihrem ersten Auswärtsspiel musste sich Minnesota in Boston den Bruins mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben. Der Vorarlberger Rossi kam meist mit Matt Boldy und Frederick Gaudreau zum Einsatz und auf 13:18 Minuten Einsatzzeit.

Nach einem frühen Minnesota-Treffer von Brandon Duhaime in Unterzahl (2.) zogen die Bruins vor 17.850 Zuschauern durch Nick Foligno (4.), David Pastrnak (13.) und Hampus Lindholm (27.) auf 3:1 davon. Doch Minnesota kämpfte sich dank Matt Boldy im Powerplay (36.) und Jared Spurgeon (56.) zurück.

Bruins-Siegestor fällt elf Sekunden vor Schluss

In der Verlängerung war Minnesota die meiste Zeit in Unterzahl, was Taylor Hall elf Sekunden vor Schluss zum Siegestor nutzte.

(APA).

Beitragsbild: Imago.