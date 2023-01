Overtime-Niederlage: Spurs verlieren trotz acht Pöltl-Punkten

Für die San Antonio Spurs hat es im 50. Saisonspiel in der National Basketball Association (NBA) eine weitere Niederlage gesetzt. Die Texaner verloren am Samstag (Ortszeit) gegen die Phoenix Suns mit 118:128 nach Verlängerung. Jakob Pöltl verbuchte neben acht Punkten auch 13 Rebounds, sechs Assists sowie drei Blocks in 33:27 Minuten Einsatzzeit, die jeweils Bestwerte in seinem Team bedeuteten.

Die Spurs waren in dem Duell zwar nie in Führung gelegen, hatten mit einem 18:9-Run im Finish der regulären Spielzeit jedoch die Overtime erzwungen. In der Extraperiode war der Tank der Gastgeber im AT&T Center dann leer. San Antonio verlor zum fünften Mal in Folge und hält nunmehr bei einer Bilanz von 14:36-Siegen. Chris Paul führte die Suns mit 31 Punkten und elf Assists an. Keldon Johnson (34) und Jeremy Sochan (30) waren die erfolgreichsten Werfer der Texaner, die am Montag die Washington Wizards empfangen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Im Spitzenspiel des Tages gewannen die Philadelphia 76ers 126:119 gegen die Denver Nuggets. Joel Embiid dominierte mit 47 Punkten und 18 Rebounds. Dagegen verblasste trotz 24 Zählern, neun Assists und acht Rebounds für Denver sogar der zweifache „MVP“ Nikola Jokic. Das Duell der NBA-Rekordmeister ging an die Boston Celtics, die nach zuletzt drei Niederlagen mit 125:121 n.V. gegen die Los Angeles Lakers die Oberhand behielten. Jaylen Brown (37) und Jayson Tatum (30) waren die Topscorer der Sieger. LeBron James hielt mit 41 Punkten, neun Rebounds und acht Assists dagegen. Im New Yorker Stadtderby setzten sich die Brooklyn Nets mit 122:115 gegen die Knicks durch. Kyrie Irving erzielte 21 seiner insgesamt 32 Punkte im Schlussviertel.

NBA-Ergebnis vom Samstag (Ortszeit): San Antonio Spurs (8 Punkte, 13 Rebounds, 6 Assists, 3 Blocks in 33:27 Minuten von Jakob Pöltl) – Phoenix Suns 118:128 n.V.

(APA).

Beitragsbild: Imago.