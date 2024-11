Overtime-Sieg für Kasper und Detroit

Marko Kasper hat am Mittwoch (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit den Detroit Red Wings bei den Pittsburgh Penguins einen 3:2-Sieg in der Overtime gefeiert.

Der Kärntner blieb ohne Scorerpunkt. Der 20-Jährige stand in seinem 12. NHL-Spiel mehr als 14 Minuten auf dem Eis. Den entscheidenden Treffer nach 1:30 Minuten in der Overtime erzielte Simon Edvinsson. Dabei hatten die Red Wings zuvor einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gegeben.

Die Red Wings führten mit 2:0 durch die Tore von Jonatan Berggren (21.) und Patrick Kane (26.). Bryan Rust (28.) und Anthony Beauvillier (33.) schafften noch im zweiten Drittel für die Penguins den Ausgleich. Da das letzte Drittel torlos endete, ging es in die Overtime. Dort durfte Kasper mit den Red Wings dank des Treffers von Edvinsson über den Sieg jubeln.

(APA)

Bild: Imago