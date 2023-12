Overtime-Sieg für Salzburg beim KAC

Eishockey-Meister Salzburg hat Wiedergutmachung für die 1:8-Pleite beim KAC vor einem Monat betrieben. Die Bullen bezwangen den Rekordchampion am Mittwoch in der 30. ICE-Runde auswärts 2:1 nach Verlängerung. Innsbruck entführte mit einem 6:4 in Bruneck drei Punkte aus dem Pustertal. Die Vienna Capitals unterlagen Bozen daheim nach 2:1-Führung noch 2:4 und liegen nur noch zwei Punkte vor Schlusslicht Graz. Die Steirer fuhren ein 4:0 in Asiago ein.

Vor dem Spitzenspiel in Klagenfurt wurde Clublegende Thomas Koch geehrt. Der 40-jährige Stürmer hatte seine erfolgreiche Karriere im Frühling beendet. Koch holte mit dem KAC und Salzburg neun Meistertitel, er ist mit 1.043 Punkten in 1.163 Spielen der beste Scorer der jüngeren Ligageschichte.

Seine Nachfolger geizten vor 4.300 Fans mit Toren. Manuel Ganahl brachte den KAC erst in der 39. Minute in Führung, Adam Payerl (47.) sorgte für den Ausgleich. Mit 1:1 ging es auch in die Verlängerung, in der Ryan Murphy der entscheidende Treffer gelang.

Damit endete der Klagenfurter Erfolgslauf von vier Siegen in Serie. Die Salzburger kamen nach zwei Niederlagen wieder zu einem Erfolg und rückten bis auf vier Punkte an Tabellenführer Fehervar heran. Die Ungarn treten erst am Donnerstag in Feldkirch an.

