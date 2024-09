Overtime-Sieg in Polen: Salzburg mit zweitem CHL-Erfolg

Österreichs Eishockey-Meister Red Bull Salzburg hat in der dritten Runde der Champions Hockey League den zweiten Sieg eingefahren.

Die „Bullen“ gewannen am Freitag bei Unia Oświęcim in Polen mit 3:2 (1:1,1:1,0:0;1:0) nach Verlängerung. Das Team von Coach Oliver David rückte damit dem Achtelfinale, das 16 der 24 CHL-Teams erreichen, ein Stück näher. Am Sonntag tritt Salzburg beim Schweizer Meister ZSC Lions an (15.45 Uhr), der KAC hat Oświęcim zu Gast (15.00).

Bereits nach 18 Sekunden gab es die kalte Dusche für die Salzburger, Hampus Olsson brachte die polnischen Gastgeber früh in Führung. Österreichs Meister brauchte eine Viertelstunde, um sich davon zu erholen. Dennis Robertson gelang schließlich der Ausgleich (16.).

Kraus wird in Overtime zum Matchwinner

Philipp Krening brachte nach einer halben Stunde die Salzburger nach einem fein zu Ende gespielten Konter in Front. Unmittelbar vor der zweiten Drittelpause musste sich allerdings Bullen-Keeper Atte Tolvanen ein zweites Mal geschlagen geben, Krystian Dziubinski gelang das 2:2 (40.). Nach einem torlosen Schlussdrittel, in dem Dziubinski mit einem Penalty den Matchpuck vergab, besorgte Nikolaus Kraus den Matchwinner in der Overtime.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.