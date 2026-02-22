Overtime-Sieg von Salzburg im Verfolgerduell mit Pustertal

Der EC Red Bull Salzburg hat in der heimischen Eishockey-Liga ICE nach zwei Niederlagen über zwei Punkte jubeln dürfen.

Zuhause setzte sich der Tabellendritte am Sonntag gegen den HC Pustertal mit 2:1 (0:1,0:0,1:0;1:0) nach Verlängerung durch. Einen weiteren Rückschlag im Kampf um das Pre-Play-off setzte es für die Black Wings Linz. Die Oberösterreicher unterlagen Ljubljana vor eigenem Publikum mit 1:2 (1:1,0:0,0:0;0:1) nach Verlängerung.

In der Salzburger Eisarena ging im ersten Drittel eine Scheibe nach einem heftigen Check zu Bruch, was eine längere Unterbrechung nach sich zog. Die Gäste aus Südtirol lagen zu dem Zeitpunkt dank eines Treffers von Austin Rueschhoff (2.) bereits mit 1:0 in Führung. Danach entwickelte sich eine offene Partie. Salzburg arbeitete am Ausgleich, doch es ging hin und her. Erst im Schlussabschnitt gelang den Hausherren durch Cole Krygier (45.) zunächst das 1:1 – aber dabei blieb es nicht: Nach 49 Sekunden in der Verlängerung besorgte Travis St. Denis die Entscheidung für die „Bullen“.

Für die Black Wings war ein Powerplay-Tor von Routinier Brian Lebler (14.) zum 1:1-Ausgleich im ersten Drittel letztlich zu wenig. Die Linzer ließen Effizienz vor dem Tor vermissen und kassierten in der Verlängerung den entscheidenden Gegentreffer durch T. J. Brennan (64./PP). Damit könnte es bei zwei noch ausständigen Spielen im Grunddurchgang noch eng werden für den Liga-Neunten, beträgt der Vorsprung auf den Elften Ferencvaros doch nur drei Punkte. Am Freitag kommt es in Budapest zum direkten Duell.

(APA) Foto: GEPA