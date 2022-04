Owetschkin schafft zum neunten Mal 50 Saisontore

Alexander Owetschkin hat am Mittwoch einen Torrekord in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eingestellt.

Der russische Stürmerstar der Washington Capitals erzielte bei der 3:4-Niederlage bei den Vegas Golden Knights zwei Tore und schaffte zum neunten Mal 50 Saisontreffer. Das war vor ihm nur Wayne Gretzky (zwischen 1979 und 1999) und dem vergangenen Freitag verstorbenen Mike Bossy (1977 – 1987) gelungen.

Owetschkin bereitete in Las Vegas das 1:0 von Jewgenij Kusnezow (7.) vor und traf selbst zum 2:1 (23.) und 3:3 (54.). „Ich sage immer, ohne meine Teamkollegen und Sturmpartner würde ich niemals solche Meilensteine erreichen, daher danke“, erklärte der 36-Jährige. Mit insgesamt 780 Treffern im Grunddurchgang liegt Owetschkin nur noch hinter Gretzky (894) und Gordie Howe (801).

Nebenbei nahm Washingtons Kapitän einen weiteren Rekord mit. Owetschkin ist nun der älteste Spieler, der in einer Saison 50 mal getroffen hat. Er löste Johnny Bucyk ab, der bei seinem 50. Treffer für die Boston Bruins in der Saison 1970/71 ein Jahr jünger war.

Rückschlag für Dallas Stars und Raffl

Während die Capitals längst für das Play-off qualifiziert sind, haben die Golden Knights durch ihren Sieg und Schützenhilfe der Edmonton Oilers ihre Chance am Leben erhalten. Das Team aus Las Vegas verkürzte den Rückstand auf die Dallas Stars, die aktuell den achten und letzten Play-off-Platz der Western Conference einnehmen, auf zwei Punkte, haben aber ein Spiel mehr ausgetragen. Die Stars mit dem Villacher Stürmer Michael Raffl mussten sich am Mittwoch in Edmonton mit 2:5 geschlagen geben. Oilers-Superstar Connor McDavid verbuchte ein Tor und zwei Assists und übernahm mit 113 Punkten wieder die Führung in der NHL-Scorerwertung.

NHL-Highlights:

Edmonton Oilers – Dallas Stars (mit Raffl) 5:2

Arizona Coyotes – Chicago Blackhawks 3:4 n.V.

Seattle Kraken – Colorado Avalanche 3:2

