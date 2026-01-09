Pacers beenden Pleitenserie: 1000. Sieg für Carlisle

Die Indiana Pacers haben ihre unheimliche Niederlagenserie in der NBA gebrochen und ihrem prominenten Coach Rick Carlisle damit das lang erwartete Jubiläum beschert.

Der Vizemeister gewann am Donnerstagabend bei den Charlotte Hornets mit 114:112, es war der erste Sieg nach 13 Pleiten – und der insgesamt 1000. in Carlisles Trainer-Karriere. Der einstige Meister-Coach hatte mehr als die Hälfte dieser Siege mit den Dallas Mavericks eingefahren: Von 2008 bis 2021 coachte Carlisle die Texaner, 2011 gewannen sie den Titel.

Carlisle ist nun der elfte Coach der NBA-Geschichte, der die Tausender-Marke erreicht – seit dem 8. Dezember hatte er bei 999 Siegen gestanden. Es folgte die längste Niederlagenserie in der Geschichte der Pacers, die auch aufgrund von Verletzungen auf ihre schwächste Saisonbilanz überhaupt hinsteuern.

Das Team um All-Star Pascal Siakam, das noch im vergangenen Juni die Finalserie nur knapp gegen Oklahoma City Thunder verlor, steht bei erst sieben Siegen und 31 Niederlagen, das ist die ligaweit schwächste Bilanz. Auch Charlotte (13:25) gehört zu den schwächeren Teams.

(SID) / Artikelbild: Imago