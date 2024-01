Pacult erklärt: Darum kehrte Pink nicht zu Austria Klagenfurt zurück

Nach seinem Abschied aus China zog es Markus Pink zum deutschen Drittligisten SV Sandhausen. In einem Interview mit „KLiCK-Kärnten“ erklärt Klagenfurt-Coach Peter Pacult, warum der Stürmer nicht zu seinem Ex-Klub zurückkehrte.

„Ich stand ja mit Markus in Kontakt und habe ein gutes Verhältnis zu ihm. Aber er wollte im Ausland bleiben, was ich absolut verstehen kann“, so Pacult. Auch finanzielle Dinge sollen eine Rolle gespielt haben, wie Pacult weiter verriet.

Der langjährige Trainer hätte den Torjäger gerne wieder in den Reihen der Klagenfurter gesehen. „Markus geht den richtigen Weg, menschlich wäre er eine Bereicherung gewesen. Er kommt gut mit den Spielern aus und kann ein Team zusammenhalten“, sagte Pacult.

Laut Pacult hatte Pink „schon in China tolle Angebote europäischer Vereine, schließlich ist es Sandhausen geworden. Außerdem kennt Pink dort Sportdirektor Matthias Imhof und drei Spieler aus Klagenfurt. Ich wünsche diesen Burschen alles Gute beim Kampf um den Aufstieg.“



