Pacult: „Letzten zehn Minuten sind an die Substanz gegangen“

via

via Sky Sport Austria

Das Ticket für die Top sechs ist gebucht: Austria Klagenfurt setzt die Saison der ADMIRAL Bundesliga in der Meistergruppe fort. Trotz der 0:3-Pleite gegen den SK Rapid Wien konzentrierte sich auch SKA-Coach Peter Pacult auf diesen Meilenstein der Vereinsgeschichte.

„Im Moment tue ich mir bisschen schwer, weil wir haben trotzdem 3:0 verloren. Natürlich freut es mich aber, für die Mannschaft, für den Klub, für unsere Fans“, erklärte Pacult im Sky-Interview nach Schlusspfiff.

Während der Partie wollte der SKA-Coach nichts von den anderen Partien wissen, erst in der Schlussphase ließ er sich über die Konkurrenz informieren: „Vor dem Spiel war die klare Ansage von mir: Ich will nichts wissen. Nur die letzten zehn Minuten, die sind dann schon bisschen an die Substanz gegangen.“

Nach der Geduldsprobe überwog die Freude über die zukünftigen Aufgaben: „Wir sind nächstes Jahr wieder in der Bundesliga und jetzt haben wir fünf tolle Heimspiele.“

(Red.)