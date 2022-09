Pacult nach 100. Bundesliga-Sieg als Trainer: „Kann man schon ein bisschen stolz sein“

via

via Sky Sport Austria

Austria Klagenfurt hat ein furioses „Duell um Kärnten“ in der ADMIRAL Bundesliga beim Wolfsberger AC für sich entschieden. Die Mannschaft von Peter Pacult setzte sich am Sonntag in einer torreichen Partie trotz zweimaligen Rückstands mit 4:3 (2:2) durch.

Für Pacult war es der 100. Sieg als Trainer in der Bundesliga. „Da kann man schon ein bisschen stolz sein, gar keine Frage. Es ist eine schöne Zahl. Wenn man das jetzt so hört, freut es mich auch“, sagte Pacult zu seinem Jubläum im Sky-Interview.