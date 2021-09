Pacult nach erstem Auswärtssieg: “Kann der Mannschaft nur gratulieren”

via

Erster Auswärtssieg und das erste Mal in der Liga zu Null gespiel: Klagenfurt-Trainer Peter Pacult zeigt sich nach dem 4:0-Kantersieg beim SCR Altach hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Gleichzeitig tritt Pacult aber auch auf die Euphoriebremse: “Wir müssen jetzt mit beiden Füßen am Boden bleiben, die Meisterschaft ist noch lang”, so der Klagenfurt-Coach im Sky-Interview.