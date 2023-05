via

via Sky Sport Austria

Austria Klagenfurt hat knapp den Sprung von Tabellenplatz sechs in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga verpasst. Gegen den LASK gab es in Klagenfurt ein 1:1-Unentschieden (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Trainer Peter Pacult war nach dem Spiel zwar glücklich mit dem Punkt, haderte allerdings mit der Entscheidung des Schiedsrichter, in der zweiten Halbzeit keinen Elfmeter zu geben.