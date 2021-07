Pacult: “Schiedsrichter hat’s gegeben, Aus, Schluss, Basta”

via

via Sky Sport Austria

Austria-Klagenfurt-Trainer Peter Pacult war nach der 0:4 Niederlage gegen die Admira von der Schiedsrichterleistung aus Wien-Meidling nicht besonders begeistert.

“Bei der zweiten Roten Karte, wenn man schon VAR macht, dann sollte man sich eigentlich die Szene auf der Mittelauflage anschauen, dann passiert wahrscheinlich diese zweite Rote Karte nicht. Aber wenn du nach 20 Minuten natürlich mit zwei Mann weniger spielst hier in der Südstadt, oder egal wo, dann wirst du nicht viele Chancen haben, das Spiel so zu gestalten, wie du das eigentlich vor dem Spiel mit der Mannschaft besprochen hast”, so Pacult.

Dennoch blickt Klagenfurt-Coach Pacult positiv in die Zukunft und auf das nächste Spiel. “Wir werden das Spiel nicht großartig analysieren. Das ist aus meiner Sicht verlorene Zeit. Tausende Wege führen nach Rom und unserer lautet: Das ansprechen und dann Vorbereitung auf das Hartberg-Spiel.”

Bild: GEPA