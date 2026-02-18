Pacult über Eggestein: „Ein entscheidender Faktor“

Sky-Experte Peter Pacult hat sich in der aktuellen Folge von DAB | Der Audiobeweis ausführlich zur Entwicklung von Austria-Profi Johannes Eggestein geäußert – und dabei vor allem dessen neue Rolle im Offensivspiel hervorgehoben.

„Er hat jetzt viel, viel mehr Freiheiten vorne. Er kann sich bewegen, in seinem Raum, und er macht das natürlich auch sehr gut“, erklärte Pacult. Genau diese Bewegungsfreiheit komme dem Angreifer der Wiener Austria zugute.

Eggestein sei nicht nur technisch stark, sondern auch permanent anspielbar. „Er kann die Bälle gut festhalten, hat einen guten Abschluss und ist immer anspielbar und beweglich – und das zeichnet ihn momentan aus“, so Pacult weiter.

Pacult: “ …, was ein bisschen in der neuen Generation verloren geht“

Die Zahlen unterstreichen diese Einschätzung. Mit sieben Treffern ist Eggestein aktuell bester Torschütze der Austria. Mit insgesamt 13 Scorerpunkten führt er zudem die Liga-Statistik zusammen mit Hartberg-Profi Elias Havel an.

Pacult nutzte die Analyse auch für eine grundsätzliche Einordnung der Stürmerrolle. „Hängende Spitze – das ist auch das, was ein bisschen jetzt in der neuen Generation verloren geht“, meinte er. Früher habe es klare Mittelstürmer gegeben, die permanent zwischen den Verteidigern positioniert waren.

Der Unterschied liege im Bewegungsmuster. „Diese Stürmer, die ganz vorne gespielt haben, die einfach bei den Verteidigern aufgehoben waren – dann ist immer das gekommen: Warte, ich lasse mich mehr fallen. Oder man sagt: hängende Spitze.“

„Ein entscheidender Faktor im Offensivspiel der Austria“

Gerade diese Rolle bringe Abwehrspieler in Entscheidungsprobleme. „Wenn eine hängende Spitze spielt, weiß der Verteidiger oft nicht: Muss ich nachrücken, gehe ich ihm nach oder lasse ich ihm den Raum? Und in dem Moment hat er den Raum.“

Beim zweiten Treffer sei genau das sichtbar gewesen. „Er ist einfach diese zwei Schritte vor dem Verteidiger schon.“ Eine kleine Bewegung mit großer Wirkung – und aktuell ein entscheidender Faktor im Offensivspiel der Austria.

