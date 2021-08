Pacult über Rot für Amanda: “Ich kann mit dieser Entscheidung nicht leben”

via

via Sky Sport Austria

Austria Klagenfurt und Austria Wien trennen sich in der 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga 1:1-Unentschieden (Spielbericht + Video-Highlights). Eine Rote Karte für Klagenfurt-Profi Gloire Amanda sorgte für Diskussion. Auch Trainer Peter Pacult ließ im Sky-Interview seinen Frust freien Lauf.

Was war passiert: Die Elf von Peter Pacult erlebte – in der Nachspielzeit – ein Deja-vu. Mit Gloire Amanda flog nach VAR-Intervention erneut ein Kärntner mit Rot vom Platz, zum bereits vierten Mal in vier Runden. Der US-Stürmer war Georg Teigl infolge der Schussbewegung auf den Knöchel gestiegen.