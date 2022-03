Pacult über Schiedsrichter Hameter: „Bin gespannt, ob er jetzt auch gesperrt wird“

via

Austria Klagenfurt startet mit einer 1:3-Niederlage gegen den SK Rapid in die Meistergruppe.

Bereits zum neunten Mal in dieser Saison wurde ein Spieler der Austria Klagenfurt ausgeschlossen. Bei der Niederlage gegen Rapid zum Auftakt der Meistergruppe sah Turgay Gemicibasi von Schiedsrichter Markus Hameter eine umstrittene Gelb-Rote Karte.

Peter Pacult übt nach dem Spiel im Sky-Interview Kritik an Schiedsrichter Markus Hameter: „Der Herr Hameter hat seinen Teil dazu beigetragen. Ich bin jetzt gespannt, ob er auch vielleicht gesperrt wird.Das ist das dritte Spiel, was er pfeift, wo wir einen Ausschluss haben. Gemicibasi ist dem Stojkovic nicht auf dem Fuß gestiegen. Das war eine Oscarreife Aktion. Das muss einem Schiedsrichter mal gelingen, zwei Mal einen Spieler ohne Foul auszuschließen. Ich hoffe der Herr Hameter oder die Beobachter schauen sich diese Szene genau an. Das Problem ist jetzt, dass uns wieder ein Spieler aufgrund einer Fehlentscheidung von Herrn Hameter fehlt.“