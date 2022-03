Pacult: „Wenn Rapid um Platz sechs kämpfen muss, dann kann irgendwas nicht stimmen“

via

via Sky Sport Austria

Direktes Duell um die Meistergruppe: Sowohl der SK Rapid Wien als auch Austria Klagenfurt haben vor dem Duell der 22. Runde (JETZT LIVE & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) die Teilnahme an der Meistergruppe im Visier. Vor dem Anpfiff äußert sich Klagenfurt-Coach und Ex-SCR Betreuer Peter Pacult zu ungleichen Ansprüchen sowie zum Sommertransfer seines Profis Patrick Greil.

Verwundert zeigte sich Pacult vorab über Aussagen seines ehemaligen Vereins: „Wenn Rapid um Platz sechs kämpfen muss, dann kann irgendwas nicht stimmen, dann muss in der Vergangenheit was passiert sein. Es kann nicht sein, dass Rapid mit dem zweitgrößten Budget am letzten Spieltag raufen muss, dass sie unter die besten Sechs kommen. Für mich war es schon ein bisschen ein eigenartiger Kommentar.“

Der brisante Sommertransfer von Greil zu Rapid bereitet dem Klagenfurt-Coach indes kaum Kopfzerbrechen: „Es ist für uns überhaupt kein Thema gewesen, auch wenn es groß dramatisiert wurde. Er ist weit weg von irgendwelchen anderen Gedanken. Er ist ein toller Spieler und beschäftigt sich momentan nur mit sich und mit Austria Klagenfurt.“

4104 20 Patrick Greil Position Mittelfeld Verein SK Austria Klagenfurt

(Red.)