Pacult zeigt sich zufrieden mit Leistung seiner Mannschaft: „Erster Sieg tut sehr gut“

Die Leistung des SK Austria Klagenfurt beim 1:0-Erfolg gegen die SV Ried erfreut besonders einen: Trainer Peter Pacult. „Hochverdienter Sieg“, so der 62-Jährige. „Wir haben wirklich heute eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Wir haben eigentlich an die Leistung angeknüpft, die wir in Wattens schon gezeigt haben und dadurch bin ich auch dementsprechend zufrieden.“

Dabei lobt er besonders den Joker-Torschützen zum 1:0, Jonas Arweiler: „Ich muss ihm wirklich gratulieren.Wir hatten ihn letztes Jahr schon am Zettel, da hat es noch nicht geklappt. Umso erfreulicher, dass er heuer da ist, so haben wir dementsprechend auch Alternativen. Die Chancenverwertung der eigenen Mannschaft sieht Pacult jedoch kritisch: „Wir warten einfach mit den Chancen die uns Ried gegeben hat und die wir uns erspielt haben nicht konsequent genug. Das müssen wir in der Zukunft aber ablegen um auch solche Spiele in Ruhe heim zu bringen.“

Über den vergebenen Elfmeter von Wimmer kann er jedoch scherzen: „Mir ist das am Sonntag schon bei der Heimfahrt eingefallen: Bitte im nächsten Spiel kein Elfmeter, weil ich weiß was der Wimmer vor hat. Leider ist das passiert, was ich mir bei der Heimfahrt gedacht habe“.