Pacult zufrieden: „In Altach zu gewinnen ist nicht einfach“

via

via Sky Sport Austria

Nach dem schlussendlich verdienten und deutlichen 4:1-Auswärtssieg von Austria Klagenfurt gegen den SCR Altach, zeigt sich SKA-Trainer Peter Pacult im Sky-Interview zufrieden mit der Mannschaftsleistung und hebt den Dreifach-Torschützen Markus Pink besonders hervor.

„Das ist seine Aufgabe. Er ist der Stürmer, Stürmer leben von ihren Toren. Es freut mich für ihn besonders, weil der doch viele Jahre nicht dort gespielt hat, wo er eigentlich hingehört hätte. (…) Es freut mich natürlich auch für die Mannschaft, weil auswärts hier in Altach 4:1 zu gewinnen ist nicht einfach. Wichtig ist, dass die Mannschaft das umgesetzt hat, was wir uns vor dem Spiel auch vorgenommen haben“, so Pacult im Sky-Interview bei Lisa Perstaller.