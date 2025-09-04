Padbol Nations Cup 2025: Premiere mit 12 Teams und internationalen Stars

Ebreichsdorf wird zum Hotspot der Padbol-Welt: Erstmals kämpfen beim Padbol Nations Cup zwölf Nationen um den Titel – darunter Neulinge wie Brasilien, Frankreich, Belgien und Kuwait. Mit dabei sind auch Weltmeister Rumänien, Titelverteidiger Spanien und Gastgeber Österreich.

Sportliche Highlights sind das Comeback von Juanal, dem „Messi des Padbol“ für Spanien, sowie der Auftritt des ehemaligen Fußballstars Mathieu Debuchy im Team Frankreich. Für Österreich treten der 17-jährige Teqball-Talent Alexander Hamm und Routinier Gökhan Ünver an, Gyuri Garics steht zusätzlich als Ersatzspieler zur Verfügung.

Der neue Turniermodus im Champions-League-Stil garantiert Spannung pur: 36 Spiele in drei Tagen – mit Gruppenphase, K.o.-Runde und großem Finale am Sonntag. Für das Padbol-Turnier gilt: Eintritt frei.

Die Padbol-Teams:

Pot A: Italien, Katar, Portugal, Rumänien, Spanien, Ungarn

Pot B: Belgien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Kuwait, Österreich

Das ist Padbol

Bei Padbol handelt es sich um eine im Jahr 2008 in Argentinien ins Leben gerufene Sportart.