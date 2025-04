Paderborn verpasst Sieg im Verfolgerduell

Kein Sieger im Verfolgerduell: Der SC Paderborn hat einen Erfolg gegen die SV Elversberg in der Nachspielzeit verspielt und den Sprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

Die Mannschaft des scheidenden Trainers Lukas Kwasniok musste sich mit einem 1:1 (0:0) gegen Elversberg begnügen. Nutznießer könnte am Samstagabend Fortuna Düsseldorf sein.

Raphael Obermair (56.) brachte Paderborn in Führung, Florian Le Joncour (90.+4) glich spät aus. Der SCP und Elversberg sind damit weiterhin punktgleich.

Münster rutscht auf Abstiegsplatz – Klassenerhalt für Darmstadt

Preußen Münster hat im Abstiegskampf eine Niederlage abgewendet, ist aber dennoch auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann erkämpfte im Heimspiel gegen Darmstadt 98 nach Rückstand ein 1:1 (0:1) und ist nach dem 31. Spieltag punktgleich mit dem SSV Ulm, hat drei Spieltage vor Saisonende aber das um vier Treffer schlechtere Torverhältnis als der Mitaufsteiger auf dem Relegationsrang.

Joshua Mees (63.) erzielte nach der Pause den Ausgleich für Münster, nachdem Luca Marseiler (45.+1) die Gäste kurz vor dem Halbzeitpfiff in Führung gebracht hatte. Am Freitag hatte Mitaufsteiger SSV Ulm durch einen Arbeitssieg bei der SpVgg Greuther Fürth (1:0) den 16. Platz von den Münsteranern erobert. Münster gastiert am letzten Spieltag (18. Mai) in Ulm. Die Darmstädter Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt beseitigte durch das Remis die letzten rechnerischen Zweifel am Klassenerhalt.

Abstieg fast sicher: Regensburg verpasst Sieg im Kellerduell

Der Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga ist für Jahn Regensburg kaum noch zu verhindern. Im sportlich überlebenswichtigen Kellerduell mit Eintracht Braunschweig musste sich der abgeschlagene Tabellenletzte mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Robin Ziegele (4.) sorgte zwar für die frühe Führung des Gastgeber, Jannis Nikolaou (6.) konterte jedoch schnell für die zuletzt formstarken Braunschweiger.

In den verbleibenden drei Spielen gegen Köln, Karlsruhe und Darmstadt benötigen die Regensburger, die zudem eine deutlich schlechtere Tordifferenz als die Konkurrenten aufweisen, ein Fußball-Wunder für den Klassenerhalt. Schon am kommenden Wochenende könnte die direkte Rückkehr in Liga drei besiegelt sein. Braunschweig geht mit einem Polster auf den Relegationsplatz in den Schlussspurt.

(SID) Foto: Imago