Pafos holt Punkt gegen Monaco – Kopenhagen feiert ersten CL-Sieg

Der FC Pafos holt am 5. Spieltag der UEFA Champions League gegen die AS Monaco einen späten Punkt – die Teams trennen sich mit einem 2:2-Unentschieden.

Unter den Torschützen waren dabei unter anderem der Ex-Salzburger Takumi Minamino (5.), der die Franzosen in Front brachte, sowie Altmeister David Luiz (18.), der den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte.

Im zweiten frühen Spiel besiegt der FC Kopenhagen Kairat Almaty knapp mit 3:2 und feiert damit den ersten Sieg in der diesjährigen Champions-League-Ligaphase.

Die Tore im VIDEO:

FC Pafos – AS Monaco

0:1 Takumi Minamino (5.)

1:1 David Luiz (18.)

1:2 Folarin Balogun (26.)

FC Kopenhagen – Kairat Almaty

1:0 Viktor Bjarki Dadason (26.)

2:0 Jordan Larsson (59./Elfmeter)

3:0 Robert (73.)

3:1 Dastan Satpaev (81.)

3:2 Olzhas Baybek (90.)

(Red.) / Bild: Imago