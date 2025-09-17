Palace bleibt „gelassen“ – Was wird aus Oliver Glasner?

Verlässt Oliver Glasner Crystal Palace? Laut Informationen von Sky Sport UK zeigt sich der Verein gelassen, was die Zukunft des Salzburgers betrifft.

Der Chefcoach der „Eagles“, der den englischen Klub im vergangenen Sommer zum FA-Cup-Sieg führte, befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr. Zuletzt kursierten immer wieder Gerüchte um seine Zukunft.

Glasner selbst erklärte zuletzt, dass „die Zeit kommen wird“, um über seine Zukunft zu sprechen. Die letzten Tage der Transferperiode seien extrem kräfteraubend gewesen, weshalb der 51-Jährige aktuell keine Verhandlungen begonnen habe. Glasner selbst dementierte Berichte, wonach er mit einem Rücktritt gedroht habe, sollte Abwehrspieler Marc Guehi am Deadline Day verkauft werden. Auch von Spannungen mit Klubchef Steve Parish wollte er nichts wissen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Aktuell keine Vertragsgespräche zwischen Glasner und Palace

Offizielle Gespräche über eine Vertragsverlängerung gibt es derzeit nicht. Das Thema Glasner dürfte allerdings bald auf dem Tisch von Matt Hobbs landen, der in Kürze seine Arbeit als neuer Sportdirektor beginnen soll.

Palace ist überzeugt, mit Glasner einen Weltklasse-Trainer zu haben. Gleichzeitig weiß der Verein um das Interesse anderer Spitzenklubs aus Europa. Die jüngsten Erfolge des Österreichers – darunter der Triumph mit Eintracht Frankfurt in der Europa League 2022 sowie der FA-Cup-Sieg 2025 – haben seinen Marktwert weiter gesteigert. Anfang August gewann er mit einem Finalsieg gegen Liverpool (5:4 n.E.) zudem den FA Community Shield.

Bereiten sich die „Eagles“ auf einen Abschied vor?

Laut Sky Sport UK laufen im Hintergrund bereits Vorbereitungen für den Fall, dass Glasner den Klub im kommenden Sommer verlassen sollte. Demnach gibt es bereits Kandidatenlisten, um im Ernstfall schnell reagieren zu können.

Für Glasner spricht die aktuelle sportliche Bilanz: Mit Palace holte er den ersten großen Titel der Klubgeschichte und hält mit den Londonern derzeit die längste Ungeschlagen-Serie aller Premier-League-Teams.

(Red.)

Bild: Imago