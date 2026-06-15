Palace stellt Glasner-Nachfolger vor

Der englische Fußball-Club Crystal Palace hat am Montag den Franzosen Pierre Sage als Trainernachfolger von Oliver Glasner vorgestellt. Der 47-Jährige coachte in der vergangenen Saison in der Ligue 1 den RC Lens, mit dem er erstmals in der Vereinsgeschichte den nationalen Cup holte und als Vizemeister die Qualifikation für die Champions League schaffte. Bei Crystal Palace erhielt er einen Dreijahresvertrag.

Glasner hatte die Eagles 2025 zum FA-Cup-Titel geführt. In der abgelaufenen Saison eroberte man mit der Conference League den ersten Europacupsieg der Clubgeschichte. „Oliver Glasner hat Unglaubliches erreicht, und jetzt muss ich dasselbe tun. Ich komme mit großen Ambitionen hierher“, erklärte Sage. Glasner ist nach Auslaufen seines Vertrages bei den Londonern derzeit auf der Suche nach einem neuen Verein.

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