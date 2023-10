Palhinha im Winter doch zu Bayern? Fulham-Star träumt, aber…

Joao Palhinha träumt weiter von einem Wechsel zum FC Bayern München. Wagt der Rekordmeister einen zweiten Anlauf im Werben um den Defensivspieler? Sky Sport klärt auf.

Palhinha sollte der von Thomas Tuchel gewünschte rein defensive Sechser im Münchner Kader werden. Der Portugiese war am Deadline Day bereits in München auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße und absolvierte den Medizincheck. Allein das Go aus Fulham fehlte. Die Cottagers fanden keinen adäquaten Ersatz mehr, der Deal platzte und Palhinha musste zurück nach London.

Doch auch nach der bitteren Enttäuschung will der 28-Jährige nach Sky Informationen weiterhin unbedingt zum FC Bayern. Ein Wechsel nach München im Winter bleibt sein großer Traum. Palhinha hofft nun, dass die Verantwortlichen des FCB erneut Interesse zeigen und sich diesmal rechtzeitig bei ihm und Fulham melden werden.

Das Problem ist und bleibt nach Einschätzung von Sky Transferexperte Florian Plettenberg jedoch die Ablösesumme des Portugiesen. Uli Hoeneß hatte jüngst bereits betont, dass es im Winter keine große Transferoffensive seitens des FCB geben wird. Plettenberg hält es derzeit für ausgeschlossen, dass die Münchner im Winter die geforderte Summe von 60 bis 65 Millionen Euro für Palhinha auf den Tisch legen.

(skysport.de) / Bild: Imago