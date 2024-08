Pallitsch muss über 1500 m in Hoffnungslauf

Raphael Pallitsch hat den direkten Semifinal-Einzug zum Auftakt der Leichtathletikbewerbe bei den Olympischen Spielen aus österreichischer Sicht verpasst.

Bei seinem Olympia-Debüt kam der Burgenländer am Freitag im Vorlauf über 1.500 m im Pariser Stade de France in 3:38,20 Min. nicht über den elften Platz hinaus. Da nur jeweils die Top sechs der drei Vorläufe den direkten Sprung ins Halbfinale schafften, muss der 34-Jährige auf den Hoffnungslauf am Samstag (19.15 Uhr) setzen.

Der EM-Sechste blieb nach einer schnellen ersten Runde mehr als vier Sekunden über seinem heuer aufgestellten österreichischen Rekord (3:33,59) und lief insgesamt auf Rang 37 von 45 Startern. Die Bestzeit im Pallitsch-Vorlauf stellte Stefan Nillessen aus den Niederlanden in 3:36,77 auf, gesamt war der Äthiopier Ermias Girma in 3:35,21 der schnellste Läufer.

