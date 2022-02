Palm Beach: Top-Platzierung für Straka in Reichweite

Profigolfer Sepp Straka greift beim PGA-Turnier in Palm Beach Gardens nach einer Top-Platzierung. Der Austro-Amerikaner benötigte am Samstag (Ortszeit) in Florida 69 Schläge (1 unter Par) für die dritte Runde und liegt nun bereits auf dem geteilten zweiten Rang. Straka hält bei insgesamt 204 Strokes, das sind fünf Schläge Rückstand auf den führenden US-Amerikaner Daniel Berger. Matthias Schwab ist als 13. vor der Schlussrunde ebenfalls in einer aussichtsreichen Position.

Schwab spielte mit 70 Schlägen eine Par-Runde und lag mit gesamt 209 Schlägen bei eins unter Par. Der Golfer aus der Steiermark ist damit nur einen Stroke hinter den Top Ten. „Ich habe heute besser gespielt, als mein Score zeigt. Mit der Par-Runde und dem vorerst 13. Platz bin ich zufrieden. Weiterhin ist nach vorne einiges möglich“, erklärte Schwab.

