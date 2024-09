Palmer mit Viererpack! Chelsea beendet Brighton-Erfolgslauf

Der Erfolgslauf ist vorerst beendet: Fabian Hürzeler hat mit Brighton and Hove Albion die erste Saisonniederlage in England kassiert.

In einem wilden Schlagabtausch verlor das Team des deutschen Fußball-Trainers mit 2:4 (2:4) beim FC Chelsea, überragender Spieler war Cole Palmer mit einem Viererpack in der ersten Halbzeit. Brighton verpasste die Chance, erstmals in der Klubgeschichte sechsmal in Folge zum Start einer Premier-League-Saison ungeschlagen zu bleiben.

Last-Minute-Sieg für Arsenal

Auch dank eines Treffers von Kai Havertz nutzte der FC Arsenal dagegen den Ausrutscher von Manchester City. Nach dem Remis des englischen Meisters bei Newcastle United (1:1) verspielten die Gunners gegen Leicester City zwar zunächst eine Zwei-Tore-Führung, gewannen aber dank später Treffer mit 4:2 (2:0) und zogen nach Punkten mit dem Team um Ilkay Gündogan gleich (beide 14). Gabriel Martinelli (20.), Leandro Trossard (45.+1/90.+4) und Havertz (90.+9) trafen für Arsenal, James Justin (47./63.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Justin mit einem Traumtor zum 2:2

Hürzelers Team ging an der Stamford Bridge zwar durch den Ex-Hoffenheimer Georginio Rutter (7.) in Führung. Danach drehte Chelsea aber auf – allen voran Palmer (21./27./31./41.), der als erster Spieler der Premier-League-Geschichte vier Treffer vor der Pause erzielte. Mehr als der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Carlos Baleba (34.) gelang Brighton nicht.

(SID) / Bild: Imago