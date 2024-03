Panama-Verbandspräsident beleidigt Star-Spielerin

Panamas Star-Fußballerin Marta Cox hat mit ihrem Rücktritt aus der Nationalmannschaft gedroht, nachdem der Verbandspräsident sie als „außer Form“ und „fett“ bezeichnet hatte. Die Äußerungen von Manuel Arias seien für sie beleidigend und unerwartet gewesen, erklärte die 26-jährige Mittelfeldspielerin.

Der panamaische Fußballverband bedauerte am Freitag (Ortszeit) in einer Mitteilung zum internationalen Frauentag die „unglücklichen Aussagen“ seines Präsidenten.

Arias hatte sich zuvor in einer Erklärung auf der Plattform X für seine Aussagen in einem Radiointerview entschuldigt und lobte Cox für ihre Rolle bei der Frauen-WM 2023. Cox hatte die Situation des Frauenfußballs in Panama kritisiert, nachdem die Nationalmannschaft punktlos beim Frauen-Gold-Cup in den USA ausgeschieden war. Dies führte dazu, dass Arias über Cox sagte, sie habe sich nicht einmal auf dem Spielfeld bewegen können.

(APA) / Bild: Imago